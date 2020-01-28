شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وأصحاب الهمم في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجل الصناعة محمد أبوالعينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

وأكد أبوالعينين خلال لقاء جماهيري جمعه بأهالي وعائلات الجيزة لدعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه من المقرر أن يعلن هذه المفاجآت الكبيرة التي ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة في الفترة المقبلة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية.

وأبدى محمد أبوالعينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب.

وأضاف أبوالعينين أنه رغم غيابه عن البرلمان طيلة الفترة الماضية إلا أنه لم ينسَ أهالي الجيزة، لأنهم الأهل وأصحاب وقفة «شهامة ورجولة» لمصر، معلنا برنامجًا جديدًا لأهالي الجيزة الذين عانوا في الفترة الماضية، وسوف يحمل البرنامج مفاجآت عدة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.

وأشار إلى أنه نه سيواصل العمل لخدمة أهالي الجيزة، قائلًا «أنا مش من نوعيات النواب اللي بيقعدوا على المكتب لما ينجح.. لا أنا هكون جنبكم وواقف معاكم..» موضحًا أنه سيكون هناك مكاتب في كل أمانات حزب «مستقبل وطن» بالجيزة وهناك مفاجآت عديدة باسم الحزب وباسمه بصفة شخصية.

كما أكد أنه برنامجه للشباب يشمل برامج تعليمية ورياضية وتدريبية، مؤكدا أن الشباب لهم مشروع واهتمام خاص عنده، وأن أي مشروع يقوم بتنفيذه غرضه الأساسي هو تشغيل الشباب.

ووجه محمد أبوالعينين التحية إلى رجال الشرطة في عيدهم، وأعلن توفير منح مجانية لأبناء الشهداء، كما توجه بالتحية لرجال الجيش ودورهم في حماية مصر من الإرهاب.

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وأكد أن الجيش بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يحمي مصر من المؤامرات الداخلية والخارجية، ووقف خلف الشعب المصري، وفي مقدمتهم أهالي الجيزة، وقالوا لا للإخوان ولا للإرهاب.

على جانب آخر، أعلنت نقابة الفلاحين،، دعمها وتأييدها لترشح رجل الصناعة محمد أبوالعينين مؤكدين أن تأييدهم لأبوالعينين ليس له مقابل، وإنما جاء نتيجة مواقف رجل الصناعة المشرفة وكونه أحد الركائز الكبيرة الداعمة للدولة.

وأكدت نقابة الفلاحين أن ترشح رجل الصناعة محمد أبوالعينين إضافة كبيرة للجيزة ولمصر، وهو يمثل ثقل كبير، ويوم ترشحه للانتخابات كان تكريما وفرحة لأهالي الجيزة، قائلين: «انت لست نائبا عن دائرة الجيزة فقط، بل نائبا لمصر كلها وايدينا في ايدك».

وأشار «الفلاحين» إلى أن هناك محبون كثيرون لهم توجهات مختلفة، إلا أنهم اتفقوا لوطنيتهم على دعم ابو العينين في الانتخابات، كما عبروا عن ثقتهم في نهوض رجل الصناعة محمد أبوالعينين بالزراعة، مثلما نهض بالصناعة، لأنه على الزراعة تقوم الصناعة وعلى الصناعة تقوم التجارة.

وأهدت نقابة الفلاحين واتحاد شباب الريف والقبائل العربية، والجمعية العامة لمزارعي المليون ونصف فدان، درعا شرفيا، لرجل الصناعة محمد أبوالعينين.

من جانبه، عبر رجل الصناعة محمد أبوالعينين، عن تقديره لموقف نقابة الفلاحين من ترشحه للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والتي تمثل لمسة وفاء وأصالة، منهم ومن كل الذين يجلسون معه لتأييده، مشيدا بموقف بعض الحزبيين الذين أتوا اليوم لدعمه، والذي يمثل مكانة كبيرة لديه.

وأكد أبوالعينين أن دعم نقابة الفلاحين له في الانتخابات التكميلية، تكليف وتشريف، قائلا: «دعمكم تكليف وتشريف، وأنا خادم لكم ولجميع مطالبكم، وأدعو أن يوفقني الله لخدمتكم، وثقوا في وفي القيادة السياسية، التي تبذل جهودا وفيرة لإسعاد كل مواطن».

كما أكد أنه سيكثف جهوده الخدمية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وهناك برامج هتفعل على أرض الواقع لخدمة كل الفئات.