شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإندريا ألبيتزي ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار سيد البنداري الأمين العام لمركز الدراسات القضائية، والعديد من قضاة مصر وأعضاء النيابة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة الغير شرعية يعد نموذجاً للتكاتف الذي تعيشه مصر، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، وهو الذي يتوازى مع قيام وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة «مركب النجاة»، التي وجه إليها رئيس الجمهورية والتي تهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة.

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و أكد أشرف عطية، على أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والإنفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والإستثمارات، مشيراً إلى المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للإستفادة من مبادرة «مشروعك» والتي ساهمت في توفير حوالي 16،5 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 3741 مشروع بإجمالي قروض تصل لأكثر من 516 مليون جنيه، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 30 نوفمبر الماضي بتنفيذ نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب.

ومن جانبها قالت السفيرة نائلة جبر، إن ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري عن الإطار القانوني لهذه الظاهرة، حيث أن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والإستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك، موضحة بأن مصر تواجه هذه الجرائم مع احترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من مختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية في هذا المجال.

وأضافت نائلة جبر، بأن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 29 وزارة وهيئة، حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأول من نوعه في المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.