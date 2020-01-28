شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 100 كيلو جرام أغذية فاسدة وغلق 8 منشآت في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة على أماكن تداول الأغذية، قامت إدارة الشؤون الوقائية بالمديرية برئاسة الدكتور محمد العسكري بتنفيذ حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بدائرة شبين الكوم.

وأسفرت الحملة عن سحب عدد 39 عينة أغذية لفحصها بالمعامل، وتم تحرير 32 محضر جنحة صحية لمخالفات قوانين وقرارات وزارة الصحة وإعدام 100 كيلو جرام و10 لتر أغذية متنوعة لتغير في خواصها الطبيعية، والغلق الإداري لعدد 8 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.