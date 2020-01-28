شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إنشاء مركز لعلاج الإدمان بإمبابة يستهدف 20 ألف مريض سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه خلال الأسبوع الحالي تم البدء في رحلة تشييد مستشفى علاج الإدمان بمنطقة إمبابة بالتعاون مع وزارتي «الصحة والسكان والإنتاج الحربي».

وقالت «القباج» خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا، الثلاثاء، إن هذا المشروع شهد المهندس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بروتوكول توقيعه بتكلفة تصل إلى 155 مليون جنيه يتحملها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجاً جديداً لاستثمار الأصول غير المستغلة للدولة، حيث يقع هذا المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع داخل مستشفى حميات إمبابة، وسيوفر هذا المشروع خدمات العلاج لمتوسط 20 ألف مريض إدمان سنوياً على مستوي العيادات الخارجية والعلاج الداخلي.

وأضافت الوزيرة أن العام الحالي سيشهد تكثيف لحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالدولة، حيث نستهدف هذا العام الكشف على 300 ألف موظف استكمالاً للمسيرة التي بدأناها العام الماضي وشهدت الكشف على (128 ألف) موظف في (29) وزارة بـ(26) محافظة ونتج عنها انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% في مارس 2019 إلى 2% في الفترة الحالية كما يستمر الصندوق في متابعة قانون الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي اعتمده مجلس الوزراء 20 مارس 2019 وجاري حالياً مناقشته بمجلس النواب.