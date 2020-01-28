شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر 12 عاما.. محافظ أسوان يلغي فروق الأسعار لمنتفعي «الإسكان المتميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلغاء فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات للاسكان المتميز لهم بإجمالي 2118 منتفع، والتي جاءت نتيجة توقف المشروع لأسباب عديدة، وذلك مراعاة للظروف المعيشية وتحقيقاً للاستقرار الأسري والإجتماعي لهذه الأسر، وذلك بعد تعثر لمدة 12 عاما.

وتوجه وفد من الحاجزين إلى ديوان عام المحافظة لتقديم الشكر للمحافظ مؤكدين أنه أول محافظ تعامل مع المشكلة بجدية ونجح في حلها بعد ١٢ عاما من المعاناة بسبب توقف المشروع.

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من جانبه أشار المحافظ إلى أنه في حالة قيام المنتفع بسداد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100 % في موعد أقصاه 30 يونية 2020 وطبقاً للأسعار السابق التخصيص عليها سيتم تسليم الوحدة السكنية المخصصة له في إطار برنامج زمني ينتهي في ديسمبر 2020 .

وأكمل أشرف عطية، بأن ذلك سيتيح للمنتفع الحصول على عقد للوحدة طبقاً للتخصيص المسبق، كما أنه في حالة عدم سداد المستحقات المالية في تلك المدة المقررة سيتم إعادة تخصيص الوحدة دون الرجوع لمن سبق التخصيص له، خاصة أن الإلتزام بالسداد سيساهم بالإسراع بمعدلات تنفيذ المراحل التالية بنهاية العام الحالي من خلال الإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية في باقي العمارات .

وكشف محافظ أسوان، عن أنه تم إتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ تولي مسؤولية المحافظة في مطلع ديسمبر الماضي لإقتحام هذه المشكلة المتراكمة منذ 12 عاماً، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والتنسيق الدائم مع وزارات الأوقاف والإسكان والتخطيط، بجانب الهيئات والشركات المسؤولة عن توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإتصالات تحقيقا ًللمصداقية والمصارحة.