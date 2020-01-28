شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: إعلان نتائج «المسح القومي للمخدرات» نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع كل الوزارات والجهات المعنية.

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وأضافت «القباج» خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا، الثلاثاء، أنه «سنمضي قدماً في تنفيذ خطوات هامة لمواجهة المشكلة خلال عام 2020»، مشيرة إلى أن أهم هذه الخطوات تتمثل الانتهاء من إعداد المسح القومي الشامل عن مشكلة المخدرات، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسيتم الإعلان عن نتائج المسح في نهاية مارس القادم.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم إعداد الخطة القومية لمكافحة المخدرات وفقاً لنتائج المسح، وسيتم إعداد الخطة في إطار تشاوري مع كافة الجهات الحكومية والأهلية، كما سيتم الاستفادة من نموذج مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان وتعميمه في محافظتي البحر الأحمر وبورسعيد، حيث سيتم في أبريل القادم افتتاح مركزين جديدين بمدينتي «الغردقة وبورفؤاد، بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد للخط الساخن بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم، فضلاً عن افتتاح مركزين جديدين للخط الساخن بالصندوق بمحافظتي سوهاج وبني سويف، وتطوير خدمة الخط الساخن بمستشفى المعمورة بإضافة 70) سرير وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

حضر الاحتفالية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي كرة القدم بالعالم.