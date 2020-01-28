شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: افتتاح 4 مراكز جديدة لعلاج الإدمان بالمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها بصدد افتتاح 4 مراكز لمتعافي الإدمان بالمحافظات الحدودية ليرتفع عدد المراكز إلى 27 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع المحافظين، بهدف تقديم خدمات المتعافين.

وأشارت «القباج»، خلال زيارتها محافظة المنيا، حيث استقبلها المحافظ اللواء أسامة القاضي، اليوم، لتفقد مركز تأهيل مرضي الإدمان بمركز سمالوط، وورش التأهيل للعمل ومعرض منتجات المتعافين، إلى أن المجتمع عليه توعية المتعافين ودمجهم، مؤكدة أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات لكل شخص، بهدف مساعدته للحصول على قروض ومساعدات.

وأضافت «القباج»، أن نسبة الارتداد بسيطة جدا، ونسبة كبيرة لا تعود للإدمان، حيث يتم دعمهم وتشجيعهم على الطاقة الإيجابية من خلال الأنشطة المتنوعة.

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وأوضحت الوزيرة، أن الإدمان ليس جريمة، مطالبة بتشيجع المتعافين ومنعهم من الارتداد لكون المتابعة مرحلة تعافي وحماية.

وشهدت الوزيرة، حفل تخرج 100 متعافى، وعرض خلال الحفل فيلم تسجيلي عن المركز، وأنشطته خلال عام، كما تم تسليم 4 شيكات جديدة بإجمالي 290 ألف جنية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي .

وعقب حفل التخرج، زارت الوزيرة ومرافقوها يزيارة جمعية النهوض بالمرأة بمركز سمالوط «شريك مشروع 2 كفاية» .

ويعد مركز العزيمة اول مركز لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً على مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش «تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة».