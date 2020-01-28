شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في مصنع بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع بمدينة شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، إخطارأمن من إدارة تموين شبرا، يفيد بضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بداخله 9 أطنان زيت طعام منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأوزان بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وضبط المدير المسؤل عن المصنع وتولت النيابة التحقيق.