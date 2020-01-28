شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز تنمية المشروعات»: افتتاح معرض امرأة سيناوية منتجة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت آمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، يرافقها عدد من القيادات التنفيذية، معرض امرأة سيناوية منتجة بالعريش، والذي يقام تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

Advertisements

وقالت آمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء،«إن المعرض يقام على مدار 3 أيام متتالية بنقابة المهندسين بالعريش، بمشاركة ٤٠ عارضًا من بينهم مديريات القوي العاملة، الزراعة، التربية والتعليم وجامعه العريش، بجانب العديد من السيدات المستفيدات والمرأة المعيلة».

بدوره أكد محمد سلامه، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، أن من بين المنتجات التي يتم عرضها المشغولات البدوية والملابس البدوية والخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروسات والأقمشة، بجانب المخبوزات البدوية والسلع الغذائية المصنعة منزليًا، مشيراً إلى أن المعرض يقام للمرة الخامسة على التوالي.

من جانبه أشار طارق محمد عبدالرحمن، مسؤول المعرض، إلى أن الهدف العام من المعرض الحفاظ على التراث السيناوي، وتسويق المنتجات المنزلية للسيدات المستفيدات بدون أية رسوم، بجانب بيع المعروضات للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول جميع المواطنين.

افتتاح معرض امرأة سيناوية منتجة بالعريش