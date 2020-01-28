شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: شركات مصرية وقعت عقودًا لإنشاء مشروعات بالكونغو ‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق على تقديم منحة تدريبية لعدد 20 مهندسًا وفنيًا من الكونغو في مختلف مجالات الكهرباء، مؤكداً على استعداد القطاع التام لنقل الخبرات المصرية للكونغوليين، كما تم تحديد نقاط اتصال بين الجانبين المصرى والكونغولى وذلك لمتابعة تفعيل التعاون بينهما.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، خلال زيارته للكونغو على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات قطاع الكهرباء وعدداً من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء إلى الكونغو، لبحث سبل التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين، أنه تم توقيع عدد من العقود بنظام EPC +finance مع عدد من الشركات المصرية، مؤكدًا على اهتمام الجانب الكونغولي بالاستفادة من الخبرات المصرية في كل مجالات الكهرباء والبنية التحتية.

وأشاد بحسن وحفاوة الاستقبال من الأشقاء الكونغوليين، موضحاً أنه تم خلال الزيارة إجراء عدد من جلسات المباحثات مع كل من رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الكهرباء والموارد المائية الكونغولى، ومستشار رئيس الجمهورية الكونغولى للبنية التحتية، ومدير عام الهيئة الكونجولية للاستثمار، ومدير عام الوكالة الكونجولية لتطوير وترويج مشروع إنجا الكبير، ورئيس اتحاد المشروعات الكونغولى.

وأضاف أن المباحثات تناولت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة حجم المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء.

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كما أكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.

وفى هذا الصدد، فقد قدم الجانب المصرى عدد من المهمات الكهربائية هدايا للجانب الكونغو لي.

وأوضح الوزير أن الوفد الكونغولى قد أشاد بالوفد المصرى، وبعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، ورغبة بلادهم بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،

كما أشاد الجانب الكونغولى أيضاً بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربين عن رغبتهم في الاستفادة منها وفتح باب الاستثمار أمام المستثمرين المصريين وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو.

هذا وأكد الجانب الكونغولى على رغبتهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الجانبين في كافة المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص في البلدين، ورغبتهم في إعادة فتح ملف إنجا وذلك من أجل التباحث في إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وتفعيل مشروع الربط الكهربائى.

وتأتى مثل هذه الزيارة تأكيداً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول وتفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.