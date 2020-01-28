شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعقد البرنامج التدريبي الثانى لأعضاء الإدارات القانونية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الثلاثاء، بديوان الوزارة، الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، في إطار تفعيل برنامج التعاون في مجال تدريب العاملين بالإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

واستقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعضاء البرنامج التدريبى، حيث أكد خلال اللقاء على أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.

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وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر خلال البرنامج نخبة من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.

كما يتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات، منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.