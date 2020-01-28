شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة كهرباء بنقابة المهندسين: النصاب القانونى لانعقاد العمومية ربع المقيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر، أن تعقد الشعبة جمعيتها العمومية العادية، مساء اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2020، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 197، والذى نص على أن يتم انعقاد الجمعية العمومية للشعبة بحضور ربع أعضائها، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يتم تأجيلها ساعتين، على أن يكون الانعقاد صحيحًا بحضور 50 عضوًا.

وأضاف الحكيم، أن الجمعية ستشهد مناقشة سياسة الشعبة فى إطار قانون النقابة وتحقيق أهداف الشعبة لخدمة أعضائها من مهندسى الكهرباء فى مصر، كما سيتم عرض أنشطة وإنجازات الشعبة خلال العام الماضى، وأيضًا عرض خطة ورؤية الشعبة لعملها والمزمع تنفيذه خلال عام 2020.

وأشار رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، إلى أنه سيتم الاستماع إلى مقترحات أعضاء الجمعية العمومية لتطوير العمل بالشعبة،ِ وكذلك كيفية الارتقاء بمهنة الهندسة الكهربائية بكافة تخصصاتها.

Advertisements

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، قد أعلنت عن بدء انعقاد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها، يوم الأحد 26 يناير الجارى، وذلك لأعضاء شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وأعضاء شعبة الهندسة المدنية، ويوم الاثنين 27 يناير الجارى، لأعضاء شعبتى هندسة صناعة الغزل والنسيج، وهندسة التعدين والبترول والفلزات.

كما سيتم عقد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء شعبة الهندسة الكهربائية، يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ويوم الأربعاء 29 يناير 2020، يتم عقد عموميتى شعبتى الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، ويكون الانعقاد الأول صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية لكل شعبة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم تأجيل الانعقاد لمدة ساعتين، ويتم الانعقاد بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وإلا فيتم تأجيلها لمدة أسبوعين حتى يكتمل حضور 50 عضوا من كل شعبة.

ويتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.