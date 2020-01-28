شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب فريق جديد على أنشطة التوكاتسو لمتابعة تنفيذها بالمدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب فريق جديد ومسئولى أنشطة التوكاتسو بالمدينة التعليمية بأكتوبر حتى نهاية الأسبوع الجارى، موضحة أنه بعد انتهاء فترة التدريب سيتم تقييم المشاركين فى الدورة بشكل نهائى يوم 30 يناير الجارى، على أن يتم إلحاق من اجتازوا مرحلة التقييم النهائى بدورة تدريبية أخرى تبدأ من 2 حتى 6 فبراير المقبل للبدء فى تأهيلهم للانضمام لفريق عمل مدربى التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية ليتابعوا تنفيذ أنشطة التوكاتسو فى المدارس والتى ستبدأ مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى 9 فبراير المقبل

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتى تم فتح باب التقدم لها أمس الإثنين.

وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على جانب الأنشطة لبناء الشخصية المصرية حيث تطبق أنشطة التوكاتسو.

والتوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

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وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) نذكر منها :

أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.