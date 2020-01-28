شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب المدارس ينتخب أعضاء المكتب التنفيذى الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اتحاد طلاب مدارس الجمهورية قبل قليل، انتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لأعضاء الاتحاد للعام الدراسى الجارى 2019 - 2020، حيث تم التصويت من قبل طلاب الجمهورية لاختيار أعضاء المكتب، حيث يتضمن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر 27 طالبا كأعضاء فى المكتب.

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات تجرى بكل شفافية ونزاهة، كما أنها تعطى الطلاب دروسا فى الديمقراطية، موضحا أنه تم الانتهاء من التصويت لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى الـ"27" على أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء اليوم لتبدأ أيضا انتخابات اختيار الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب المدارس مباشرة.

وأوضح موسى، أن التصويت لاختيار المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب يتم من خلال 189 طالبا أعضاء الاتحاد على مستوى الجمهورية، موضحا أن الـ" 27عضوا بالمكتب التنفيذ يتم اختيارهم بواقع طالب من كل محافظة يمثل جميع طلاب المحافظة.

فيما تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير الانتخابات بمقر اتحاد الطلاب العجوزة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر للعام الدراسى الجديد 2019 – 2020، خلال أكتوبر الماضى

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، فى تصريحات خاصة، إن المرحلة الأولى من جولة الانتخابات انتهت حيث تم إجراء انتخابات على مستوى المدارس، تضم المراحل التعليمية المختلفة، وبدأت مرحلة الانتخاب على مستوى الإدارة التعليمية تليها انتخابات المديريات التعليمية ثم الجمهورية.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الانتخابات فقط على مستوى المدرسة، أما فى المرحلتين الإعدادية والثانوية تتم على مستوى الإدارة والمديرية ثم المرحلة الثانوية تستكمل انتخابات الجمهورية.

وتابعت المصادر، يتم اختيار 7 طلاب فى انتخابات من كل مديرية لتمثيل انتخابات الجمهورية، موضحة أن الانتخابات على مستوى الجمهورية يتم فيها اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس والأمين والأمين المساعد.

وأكدت المصادر أن هناك رسالة مهمة يتعلمها الطلاب فى مرحلة الانتخابات هى كيفية ممارسة الديمقراطية بشكل طبيعى دون ممارسة أى ضغوط عليه وأيضا نموذج محاكاة للحياة البرلمانية .