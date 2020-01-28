شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الأوقاف: 75 متسابقا من 61 دولة يشاركون فى مسابقة مصر للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن 75 متسابق من 61 دولة منهم 30 دولة إفريقية يشاركون فى مسابقة مصر الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين، مضيفا أن الجماعات استخدمت كتاتيب تحفيظ القران لتجنيد الاطفال.

وأضاف خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية السابعة والعشرين للقرآن الكريم المنعقدة السبت المقبل، ان الاوقاف اختبرت محفظى كتاتيب الاخوان وبعضهم حصل على صفر.

وأوضح الوزير، أن الجماعات اهتمت بالتجنيد وتمكين عناصرها ولم تهتم بنشر الدين، مضيفا أن مسابقة مصر سوف تسمى باسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وقام وزير الأوقاف، بتوزيع جوائز المسابقة الدينية التى أطلقتها الوزارة فى شهر رمضان الماضى ومنحهم شهادات تقدير.

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وقال الوزير: سوف نصدر كتب مرجعية لمعالجة القضايا الوطنية والدينية المرجعية وإطلاق نسخة مرئية ومسموعة بابليكيشن وموقع الوزارة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد افتتح الفعاليات العلمية لمشروع المائة عالم، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية الواحدة ظهرًا، وقد أعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم.



