شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية جديدة بالكهرباء والطاقة المتجددة بين مصر والكونغو.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إجراء عدد من جلسات المباحثات مع كل من llunga llunkamba رئيس الوزراء الكونغولى، Eustache Mubembe وزير الكهرباء والموارد المائية الكونغولى، و / Alexy Kayembe مستشار رئيس الجمهورية الكونغولى للبنية التحتية ، ومدير عام الهيئة الكونجولية للإستثمار ، و Bruno Kapandji مدير عام الوكالة الكونجولية لتطوير وترويج مشروع إنجا الكبير، و Albert Yuma رئيس اتحاد المشروعات الكونغولى لبحث سبل التعاون بين مصر و الكونغو.

وأشاد الدكتور محمد شاكر بحسن وحفاوة الاستقبال من الأشقاء الكونغوليين، الوفد المصرى الذى يضم عدداً من قيادات قطاع الكهرباء وعدداً من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء إلى الكونغو لبحث سبل التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين، لافتا إلى أن المباحثات تناولت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة حجم المشروعات المشتركة، التى يقوم بتنفيذها الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء.

كما أكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.

وفى هذا الصدد فقد قدم الجانب المصرى عدد من المهمات الكهربائية هدايا للجانب الكونغولي ، بالإضافة إلى تقديم منحة تدريبية لعدد 20 مهندس وفنى من الكونغو فى مختلف مجالات الكهرباء مؤكداً على إستعداد القطاع التام لنقل الخبرات المصرية للأشقاء الكونغوليين ، كما تم تحديد نقاط إتصال بين الجانبين المصرى والكونغولى وذلك لمتابعة تفعيل التعاون بينهما.

هذا وقد تم توقيع عدد من العقود بنظام EPC +finance مع عدد من الشركات المصرية ،

وأكد الوزير أيضاً على إهتمام الجانب الكونغولي بالاستفادة من الخبرات المصرية فى كل مجالات الكهرباء والبنية التحتية .

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وأوضح الوزير أن الوفد الكونغولى قد أشاد بالوفد المصرى ، وبعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، ورغبة بلادهم بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،

كما أشاد الجانب الكونغولى أيضاً بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربين عن رغبتهم فى الإستفادة منها وفتح باب الإستثمار أمام المستثمرين المصريين وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو.

هذا وأكد الجانب الكونغولى على رغبتهم أيضاً فى تبادل الخبرات بين الجانبين فى كافة المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص فى البلدين ، ورغبتهم فى إعادة فتح ملف إنجا وذلك من أجل التباحث فى إمكانية إشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وتفعيل مشروع الربط الكهربائى،

وتأتى مثل هذه الزيارة تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول وتفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.



زيارة وزير الكهرباء لجمهورية الكونغو



زيارة وزير الكهرباء لجمهورية الكونغو (2)



زيارة وزير الكهرباء لجمهورية الكونغو (3)