شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الرئيس يلتقى نواب المحافظين الجدد يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية فى المحافظة، مؤكدًا إلى أنه لا مانع قانونى يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب ،و أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة خاصة ان تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص فى هذا الشأن .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوى النويشى وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين " مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين.

وأوضح شعراوى أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التى كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي، لافتا إلى أنه التقى بعدد من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد فى مقر الوزارة والتقى مع جميع النواب الجدد خلال البرنامج التدريبى المنظم لهم بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم لعملهم السابق فى حل خروجهم من الوظيفية فى اَى وقت .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما التقى بالنواب الجدد عقب أداءهم اليمين الدستورية أخبرهم بأنه سيعقد اجتماع معهم فى شهر يونيو المقبل، ليستمع منهم عن تفاصيل عملهم خلال الفترة الماضية على أرض الواقع بالمحافظات فيما يخص الإنجازات أو المشاكل أو التحديات ورؤيتهم فيما يخص هذا الشأن .

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وأشار شعراوى إلى أنه تحدث مع بعض الوزراء بالحكومة من بينهم وزير البترول وبحث معهم ضمان عودة عدد من نواب المحافظين الجدد الذين يعملون فى تخصصات أو شركات تابعة للقطاع الذى يشرف عليه هؤلاء الوزراء، وأعربوا جميعًا عن تفهمهم لذلك وحق نواب المحافظين فى عودتهم لوظائفهم السابقة بعد خروجهم من المنصب ، مضيفًا أن نائب المحافظ ينوب عن المحافظ فى كل أعماله فى حالة عدم وجودة ، وأن هناك بعض نواب المحافظين الذين أجادوا فى إدارة أمور المحافظة وقت غياب المحافظين ومنهم نائب محافظ الاسماعيلية الذى تولى ادارة المحافظة لعدة شهور.

وقال شعراوى إن الوزارة طلبت العام الماضى من كل المحافظين بإخطارها بالملفات المحددة التى تم تكليف نواب المحافظين بها وتم اطلاع مجلس الوزراء بذلك ، لافتاً الى أنه سيتم القيام بذلك مع النواب الجدد عقب انتهاء برنامجهم التدريبى ووجودهم على ارض الواقع فى المحافظة ، موضحًا أنه التقى بنائب محافظ المنيا وطالبه بتولى ملف التحول الرقمى بالمحافظة وتهيئة البنية التحتية والأساسية بالمحافظة فيما يخص ذلك خاصة أنه لديه خبرات كبيرة فى هذا الشأن وان يكون ذلك الملف من ضمن الملفات التى يتولاها فى عمله .

وقال وزير التنمية المحلية، أنه التقى مع سكرتير عموم المحافظات وطالبهم بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظين خاصة أن الجميع له دور ويقوم بعمله ، مضيفاً :" أنا قولت لسكرتيرى العموم أن النائب مش جاى ياخد مكانك وكل واحد ليه اختصاصات ومهام"، مؤكدًا أن هناك عدد من نواب المحافظين السابقين من الشباب الذين اثبتوا كفاءتهم وأنهم نواة جيدة ليكونوا محافظين وهو ما حدث بالفعل .

واشاد شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة ولجنة الادارة المحلية بما يحقق مصلحة الدولة لاننا جميعًا حكومة ومجلس نواب فريق واحد لخدمة المواطنين ، فيما قدم المهندس أحمد السجينى الشكر لوزير التنمية المحلية على ما قام بعرضه فى الاجتماع .