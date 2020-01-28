شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالزيتون والشرابية بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال حفر مخالف دون ترخيص بأرض فضاء بحارة الجوهرى فى حى الزيتون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة للقانون بالعقار رقم 5 حارة فرج إبراهيم من شارع سليم الأول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية؛ نفذ رئيس حى الزيتون أعمال إزالة جزئية لبناء مخالف بالعقار رقم (18) شارع عوض فهمى بحى الزيتون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشرف اللواء مصطفى سعد رئيس حى الشرابية على أعمال إزالة فى المهد لحوائط تم بناؤها بالمخالفة للقانون وذلك على الرصيف أمام المحل من الجهتين.

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وفى سياق آخر تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية عدة مناطق بحى شبرا برفقه اللواء محمد عقل، رئيس حي شبرا، حيث تم المرور على المحلات والتقى ببعض المواطنين، مؤكدا على أهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضارى للشارع العام بكافة أحياء المنطقة الشمالية للعاصمة لما يمثله ذلك من أثر فى نفس المواطن وشعوره بالرضا عن أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة التى تبذل كافة الجهود من أجل توفير بيئة صحية وحضارية لكل المواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أعلن أنه جار تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والدورات التأهيلية والفنية لتلاميذ شباب مدينة الأسمرات واستغلال طاقاتهم وزيادة الوعى الثقافى والفنى لديهم خلال فترة إجازة نصف العام لاكتشاف المواهب والعمل على صقلها بالتعاون ما بين أجهزة المحافظة المختلفة والمتمثلة فى مديرية الثقافة وجهاز تنمية الموارد البشرية والحى وعدد من الجمعيات الأهلية، وتشمل أعمال الدورات تدريب الطلاب على الأعمال الفنية والثقافية وإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى عدد من الندوات التوعوية، وكذلك تنظيم رحلات للمناطق التراثية والسياحية بالقاهرة لتعريفهم بمعالم القاهرة السياحية المختلفة.