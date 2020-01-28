شكرا لقرائتكم خبر عن "أسانسير" جديد هدية لجامعة بنها من الهيئة العربية للتصنيع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قبول التبرع المقدم من الهيئة العربية للتصنيع، الخاص بتركيب مصعد " أسانسير" جديد داخل مبنى إدارة الجامعة.

ووجه السعيد الشكر للفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع على تعاونهم مع جامعة بنها، مؤكدا أن المصعد الجديد سوف يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والكثير من المترددين على الجامعة يوميا لإنهاء خدماتهم فى القطاعات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، أن أعمال توريد وتركيب المصعد الجديد لن يكلف الجامعة جنيهاً واحداً، حيث ستتولى الهيئة العربية للتصنيع أعمال التركيب مجانا ودون أى مقابل.

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على جانب أخر كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور طايع عبد الطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، افتتح مركز إعداد القادة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات والمشرفين على قطاعات الدراسات العليا والبحوث والمدن الجامعية وأمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.