وزيرة التضامن تشهد تخريج أول دفعة من المتعافين من المخدرات بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا وبحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم. ويُعد مركز العزيمة بالمنيا أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى ، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة. Advertisements

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