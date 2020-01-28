شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا تنظم دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن قطاع المعامل بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة نظم دورة تدريبية لعدد 26 متدربا من قطاع المعامل بالشركة تحت عنوان "الربط بين نتائج المعمل وتشغيل محطات الصرف الصحى".

وأشار الشهاوى أن الهدف من هذه الدورات هو الوصول إلى المعدلات العالمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحى، والمراجعة الدورية لنتائج عينات المعمل لمعرفة أوجه القصور فى المحطات فى حالة تواجدها وسرعة حلها.

وفى سياق متصل، اجتاز اثنين من مديرى الإدارات بقطاع المعامل بشركة المنيا دورة التوعية لمتطلبات جودة المعامل (ISO /IEC 17025 )، بمركز التدريب الإقليمي بشركة القاهرة للصرف الصحي، تحت رعاية المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، كأحد آليات تطوير قطاع المعامل لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

ومن ناحية أخري اكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة نجحت خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى تدريب ٣٠٦٩ متدرب من داخل الشركة وخارجها من الطلبة فى مجالات مختلفة.

وأضاف الشهاوى أن الشركة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مشترك مع الأكاديميات والمراكز التعليمية الخاصة والكليات العلمية ومركز تدريب الشركة لتنمية مهارات العاملين بالشركة وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم بالعمل وتفعيل التدريب الميداني بالمحطات لتنمية المهارات الفنية للمتدربين.

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وتابع أن الشركة نجحت فى اعتماد مدربين معتمدين (TOT) من العاملين، قادرين على تناول وتدريس المواد التدريبية بكفاءة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدربين من خارج الشركة.

وفى سياق متصل، أشار إلى انهاء التدريبات والاختبارات للمرشحين للترقية بالمسار الوظيفي لعامي 2018 و2019 وتعدت نسبة النجاح 95% لإختبارات المسار الوظيفي المعدة من قبل الشركة القابضة، بالإضافة إلي تدريب العاملين الجدد بالشركة (المرحلة الأولى ) بالمسار الوظيفي، ويعد برنامج المسار الوظيفى أحد أسس الترقى للدرجة الوظيفية الأعلى.

وأضاف أنه تم التعاون مع المعمل المرجعي بالشركة القابضة لتدريب الكيميائيين الجدد علي المعايير والإجراءات المتبعة لرفع العينات وتحليلها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأشار إلى المسئولية المجتمعية للشركة فى تدريب طلبة الجامعات (التدريب الصيفي) وفقا لتخصصاتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية تخصصية علمية وإدارية مدعمة لطلبة الجامعات بمركز تدريب الشركة شملت برامج اللغات (انجليزي- اسباني-الماني) البرمجة اللغوية والتصميمات (ICDL-3d max-photo shop-……….)

وأوضح الشهاوى أنه تم تنفيذ 65 برنامجا للتدريب الفني لعدد 1409عامل بالشركة و27 برنامج تدريب اداري ومالي ل 538 متدرب و14 برنامج تدريب IT لعدد 212 متدرب و14 تدريب مسار وظيفي 110 متدرب، بالإضافة إلى التدريبات الخارجية للطلاب بتكلفة رمزية كنوع من تخفيف التكاليف على أسرهم حيث تم تنفيذ عدد ٥برامج تدريبية لطلبة(هندسة - علوم - زراعة - تجارة- طب) لعدد 800طالب وطالبة ليصل إجمالي البرامج التدريبية 125برنامج تدريبى وعدد المستفيدين 3069 متدربا.