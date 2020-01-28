شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعقد التدريب الثانى للإدارات القانونية بالسعودية بمشاركة 20 متدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة، الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار تفعيل برنامج التعاون فى مجال تدريب العاملين فى الإدارات القانونية بين وزارتى العدل فى مصر والسعودية.

واستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل أعضاء البرنامج التدريبى الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالسعودية، والذى أكد خلال لقائهم على إن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص كل من البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون فى المجال القانونى والقضائى، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذى تقوم به الإدارات القانونية فى البلدين وأثره فى حماية المال العام، ويهدف البرنامج الى دعم الخبرات فى قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التى تعمل بها لحمل رسالتهم فى سيادة القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة خمسة أيام، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر خلال البرنامج نخبة من السادة المستشارين والمتخصصين فى هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية ودورها فى حماية المال العام والتفتيش الفنى على أعضائها، كذلك التحقيق الإدارى، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.



