شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تدريب مجانية على التطريز وصناعة الحلى والتفصيل بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة يقوم بتنفيذ دورارات مجانية دون أى رسوم للتدريب على التطريز و صناعة الحلي والتفصيل فى مراكز التدريب المهنى التابعة للجهاز بحى السلام ومنشية ناصر والنهضة وفى قصر الثقافة بالاسمرات وأن تنظيم هذه البرامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء فى مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً.

وذكر عبد العال، أن هذه الدورات التى تستمر الواحدة منها لمدة شهر بواقع مرتين أسبوعياً تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود الإيجابى على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن الراغبات فى تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإدارى بجراج الأوبرا.

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وأشار المحافظ إلى أن المشاركات يمكنهن الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة من خلال برنامج " مشروعك " التابع للمحافظة والذى يمنح تمويلاً يبدأ من 5 آلاف جنيه بشروط ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما يمنح رخصة مؤقتة لمقر المشروع لحين الانتهاء من التراخيص القانونية ويتم متابعة المشروع من الجهاز بشكل دورى والعمل على حل المشكلات التى تواجهه.