شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، من المقرر أن يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء للفصل الدراسى الأول 2019 - 2020 ، بعدما أنهى طلبة الشهادة الإعدادية امتحاناتهم الخميس الماضى فى مادة الدراسات الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضى.

وبدوره أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة.

Advertisements

وأضاف خالد حجازى لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس عقب اعتمادها غدا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة ، حيث أدى 153 ألفا و537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان أمام 615 لجنة امتحانية.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه، وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية كما حرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أى مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.