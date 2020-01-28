شكرا لقرائتكم خبر عن كرة قدم وسلة وألعاب قوى وهوكى فى بطولة المدارس الرياضية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بطولة المدارس الرياضية بنين وبنات للألعاب الجماعية والفردية على مستوى الجمهورية بمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة من 1 فبراير حتى 4 من نفس الشهر ويشارك فيها قرابة 650 من طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بإشراف الدكتورة منى مصطفى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة منى، إن البطولة سوف تشهد كرة قدم وسلة وألعاب قوى لطلاب المشاركين ولعبة الهوكى، موضحة أن التربية الرياضية فى المدارس مهمة لما لها من تأثير على تحسين الصحة الجسدية لدى الطلاب وكشف المواهب المختلفة لدى بعضهم.

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وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى، حيث تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية "مادة نجاح ورسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى، ويخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة" حصتان أسبوعيا"، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين، مؤكدة أنه يسرى هذا القرار على نظام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى بالحلقتين الابتدائية والإعدادية، على الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2019/2020.وقالت مصادر مسئولة، إن القرار الجديد حول مادة التربية الرياضية من مجرد نشاط يمارسه الطالب إلى مادة أساسية يجب على جميع الطلاب ممارستها، لافتة إلى أن ممارسة التربية الرياضية سوف تساهم فى تقليل العنف بين الطلاب فى المدارس وتقييم سلوكيات الطلاب خاصة بعد انتشار حالات عنف كثيرة، موضحة أن أسباب العنف فى المدارس أغلبها أن الطالب لديه طاقة يريد إخراجها ومن ثم لا يجد سوى ممارسة العنف مع زميل له.