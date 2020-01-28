شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أبيلكيشن الوسطية لكتب صوتية تهتم بالقضايا الوطنية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق "أبليكيشن الوسطية"، حيث تصدر الوزارة كتب مرجعية لمعالجة القضايا الوطنية والدينية المرجعية وإطلاق نسخة مرئية ومسموعة من خلال أبليكيشن وموقع الوزارة حيث تطلق الوزارة كتاب احترام ثقافة الآخر ومنها احترام ذوى الاحتياجات الخاصة والأديان الأخرى.

وأضاف خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل المسابقة الدولية السابعة والعشرين للقرآن الكريم المنعقدة السبت المقبل، أن الأوقاف تطلق مشروعات بمشاركة وزارات الثقافة والتعليم لبناء منظومة وسطية ليس بمصر فقط، بل للمنطقة وللعالم أجمع، بمتابعة من رئيس الجمهورية، حتى لا تترك الساحة خالية للجماعات.

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وأوضح الوزير، أن الجماعات اهتمت بالتجنيد وتمكين عناصرها ولم تهتم بنشر الدين، مضيفا أن مسابقة مصر للقرآن الكريم سوف تسمى باسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

ووزع وزير الأوقاف، جوائز المسابقة الدينية التى أطلقتها الوزارة فى شهر رمضان الماضى ومنح الفائزين شهادات تقدير.

وتنطلق أعمال المسابقة العالمية للقرآن الكريم "السابعة والعشرين" التى تعقدها وزارة الأوقاف فى الفترة من 8 – 12 فبراير 2020م ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك يوم السبت 8 / 2 / 2020، ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالى عدد المقبولين فى البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيد بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمى المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها فى التعلم الذاتى المستمر النوعى التراكمى.​​