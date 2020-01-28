شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء لتحويلها لسوق حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بدراسة إعادة استغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء بالعجوزة وبحث إمكانية تحويلها إلى سوق حضارى للقضاء على المظهر العشوائى الحالى لهذه الباكيات، استكمالا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتوسع فى إنشاء الأسواق الحضارية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها حيث إستجاب خلالها لمطالب المواطنين موجها رئيس حى العجوزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات تجميل وتشجير للجزيرة الوسطى أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة.

كما شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء والتأكيد على عدم إعاقتها لحركة المواطنين، خاصة أن المنطقة تشهد حركة للمارة طوال اليوم.

أكد المحافظ أنه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بشارع ترعة المجنونة أسفرت عن رفع كافه مظاهر الإشغال من على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى مشدداً على رئيس حى بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة دورية للشارع وعدم السماح بتكرار تواجد أى مظهر لإشغال الطريق العام أو إعاقة لحركة المارة والسيارات.

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وأشار راشد أنه تم تنظيم حملات رفع مخلفات واعمال تجريد بمطلع المعتمدية والطريق الدائرى بقطاع أرض اللواء فى إطار مجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى أرض اللواء.

وفى نفس الإطار تم شن حملات لرفع مستوى النظافة وتجريد الطرق شملت شوارع إبراهيم البعثى ولبنان وشهاب وجزيرة العرب وصلاح جاهين والسودان ونفق وادى النيل.

رافق المحافظ خلال الجوله المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والعميد ايهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية .