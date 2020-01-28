شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تمنع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر لكندا لحضور مراسم التأبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السلطات الايرانية بمنع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من السفر إلى كندا لحضور مراسم التأبين وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وكان عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين قاموا برفع ، شكوى ضد المرشد العام الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها، وفق ما ذكرته فضائية العربية.

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وأفاد "المركز الدولي لحقوق الإنسان"، ومقره في تورنتو أنه بالتعاون مع مؤسسة "جاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية، يقوم المركز باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، لافتا إلى أنه "تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية"، أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي الذى تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية، وحمل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة، بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة.