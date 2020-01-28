شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم: لماذا تسمح دويتشه فيله بنشر مقالات علاء الأسوانى المدافع عن التحرش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الناشط وائل غنيم، هجومًا حادًا على الدكتور علاء الأسوانى فى ظل حديثه عن الحريات النسوية والحرية الشخصية، مذكرًا إياه بدفاعه عن قضايا التحرش الجنسى المتورط فيها الإعلامى يسرى فودة فى مؤسسة دويتشه فيله الألمانية، وادعائه بأن الدولة المصرية هى من لفقت تلك الاتهامات ليسرى الذى طرد من مؤسسة دويتشه فيله، على خلفية تزايد الاتهامات له بتكرار حالات التحرش بزميلاته، الأمر الذى انتهى باعتراف الوكالة الألمانية فى العام 2018، بأن موظفها السابق - أى يسرى فودة - متورط بالفعل فى وقائع التحرش المذكورة.

وقال وائل غنيم، فى تغريده، اليوم الثلاثاء، "سؤال لمؤسسة دويتشه فيله.. الكاتب علاء الأسوانى اتهم النظام المصرى بتلفيق تهمة التحرش ليسرى فودة.. وقال إن التهمة لا يصدقها طفل.. وسؤالى هو: ما هو موقف المؤسسة من موقف الكاتب الدورى بها، الدكتور علاء الأسوانى.. والمعارض البارز اللى بيعمل بلوك لأى حد بينتقده".



وائل غنيم يطالب علاء الأسوانى للحكومة المصرية

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لم تكن هذه التغريده هى الأولى التى بدأ بها وائل غنيم هجومه على الكاتب علاء الأسوانى، بل سبقها تغريدات أخرى، الاثنين، فكانت البداية فى رده على تغريده لحساب باسم طائر البراق، الذى قال: "علاء الأسوانى عايز ديمقراطية وفى نفس الوقت مش عايز الناس تنتخب الإسلامجية والإرهابيين.. هو ميعرفش إن أساس الديمقراطية إن كل بنى آدم ليه صوت من أول الفقير للمليونير.. وإن ممكن الناس تنتخب إرهابيين عادى وإن مقالاته محدش بيقرأها غير قلة قليلة من المصريين.. الديمقراطية مش هى الحل".

وكان تعليق وائل غنيم على هذا النقد الموجة لعلاء الأسوانى، بتغريده قال فيها: "رد يا علاء.. معتذرتش ليه عن اتهامك للحكومة المصرية بتلفيق تهمة التحرش للتلميذ الخايب ومسميينه أستاذ يسرى فودة.. هو فيه أستاذ بيتحرش بالستات؟ ولا إيه يا أحمد رجب".



تغريده وائل غنيم عن علاء الأسوانى

واستطرد الحساب الذى يحمل اسم "طائر البراق"، نقده لعلاء الأسوانى، حيث قال: "خدوا بالكوا إن علاء بيكتب مقالاته فى دويتشه فيلا العربية.. اللى يسرى اتحرش فيها بالبنات الطاهرة.. لو "دويتش فيلا" عرفت إن الأسوانى بيدعم المتحرشين والمغتصبين هيرفدوه"، بدوره، قال وائل غنيم: "يالا بينا نعرفهم أنه بيدافع عن متحرشين.. المثقف الجاهل ده".