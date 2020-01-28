أخبار مصر اليوم.. الأوقاف تطلق أبيلكيشن الوسطية لكتب صوتية تهتم بالقضايا الوطنية والدينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تميم بن حمد يطيح برئيس وزراء قطر لاعتراضه على التواجد التركى، كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اكتتاب أول صك فى مصر لصالح شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، كما أعلن الأهلى جاهزية حارسه محمد الشناوى لمبارة الهلال السودانى.

وإلى أهم الأخبار

إصدار أول صك فى مصر بقيمة 50 مليون دولار الشهر المقبل

أعلن الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من نشرة اكتتاب أول صك فى مصر لصالح شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم إصداره الشهر المقبل، كما أنه جارى العمل على إعداد نشرة اكتتاب لإصدار صكوك لصالح شركة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، ومتوقع طرحها خلال شهر مارس أو إبريل المقبل.

تميم يجّرف حكومته من معارضى الأتراك ويستعين بـ"رئيس ديوانه".. اعرف القصة

يبدو أن التحالف "التركى - القطرى"، بات أقوى من مصالح أبناء الشعب القطرى، وهو ما كشفت تفاصيله مصادر فى المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، بعد قرار تميم بن حمد أمير قطر، الإطاحة بالشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه، وإرغامه على الاستقالة، ليعين بدلاً منه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء.

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بالأسماء.. تفاصيل حكم أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال بقيمة 110 ملايين جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه.

الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لموقعة الهلال فى السودان

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن محمد الشناوى، حارس الفريق الأول، جاهز للسفر مع بعثة الأهلى إلى السودان؛ استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة الحاسمة التي يسعى الأهلي للفوز بها، والتأهل من خلالها إلى دور الثمانية؛ متصدرا المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

القلب الشجاع.. تفاصيل جديدة فى واقعة الأب بطل واقعة قطار الإسماعيلية

تفاصيل جديدة كشفها محمد أشرف، مصور واقعة قطار الإسماعيلية، بعدما ظهر فيديو قصير، يقوم خلاله أب بحماية ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار، وعلى بعد مليميترات قليلة من العجلات، بينما كان الركاب يصرخون "الله أكبر.. اثبت لحين انتهاء مرور القطار"، حيث أكد محمد أشرف، مصور الواقعة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الابنة لم تسقط من على الرصيف وسقط ورآها أبوها كما أشيع، ولكن الأب وابنته كان فى رصيف آخر فى انتظار "الإسماعيلية – القاهرة"، "أكسبريس"، وهو الرصيف الذى لم يصل إليه القطار المنتظر.

الأوقاف تطلق أبيلكيشن الوسطية لكتب صوتية تهتم بالقضايا الوطنية والدينية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق "أبليكيشن الوسطية"، حيث تصدر الوزارة كتب مرجعية لمعالجة القضايا الوطنية والدينية المرجعية وإطلاق نسخة مرئية ومسموعة من خلال أبليكيشن وموقع الوزارة حيث تطلق الوزارة كتاب احترام ثقافة الآخر ومنها احترام ذوى الاحتياجات الخاصة والأديان الأخرى.