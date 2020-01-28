شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يُؤكد على تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حيث صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التعاون الدولى، أطلعت رئيس الوزراء، على نتائج مشاركتها مؤخراً فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، حيث أشارت إلى استمرار الزخم المحيط بالتطبيق المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من نجاح وفق كافة المؤشرات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنها عقدت اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من البنوك الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى مسئولى شركات عالمية مثل أوبر، وأن محصلة تلك اللقاءات إيجابية للغاية، وأظهرت اهتمام الأوساط الاقتصادية الدولية بالسوق المصرى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات قمة العشرين فى السعودية، وكذا اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض فى إبريل القادم، وما تُمثله تلك الاجتماعات من فرصة كبيرة لمصر، مُؤكدة استعداد وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لضمان المشاركة الفعالة لمصر فى هذه الفعاليات الهامة.

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وحول أهم الأفكار التى تم تداولها خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي فى دافوس، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى اهتمام العالم حالياً بملف التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها السلبية على فرص العمالة، والمقترحات والآليات الكفيلة بمعالجة تلك الآثار من خلال برامج التدريب التحويلي وغيرها من برامج تأهيل العمالة لتتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية، لاسيما وأن البيانات تظهر أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لفقد الوظائف نتيجة تلك التغيرات التكنولوجية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزيرة التعاون الدولي، أطلعت رئيس الوزراء أيضاً على نتائج الاجتماعات مع الجانب البريطاني خلال الزيارة المهمة والناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا، وما تمخض عن البيان الختامى من ملفات للتعاون خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة فى تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية وفى مقدمتها التنمية فى سيناء.