شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. "لو طالب ثانوى".. اعرف الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تسليم المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، الأعداد والكميات المطلوبة من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بإجمالى قرابة 650 ألف جهاز تابلت وتم توزيعها على المديريات التعليمية فورا وصولها، كما أن فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات قام بتنشيط الأجهزة ودخولها على موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى، ومنصة التعلم، كما تستعد المدارس لتسليم الطلاب الأجهزة خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراسى الجارى، على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد.

وبالنسبة للطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه، إما الطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

"الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى الأوراق والخطوات المطلوبة لاستلام التابلت:

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ـ يتوجه الطالب إلى أقرب مكتب بريد تابع له لسداد قيمة التأمين.

ـ يسدد الطالب مبلغ تأمين قدره 100 جنيه.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد للطالب عند الاستلام.

ـ ولى الأمر فقط من يتسلم التابلت.

ـ يقدم ولى الأمر إيصال مبلغ التأمين للمدرسة عند استلام الجهاز.

- ولى الأمر يوقع على إقرار يلتزم فيه بالمحافظة على التابلت من التلف أو الفقد.

ـ توزيع التابلت تحت إشراف مدير المدرسة ومسئول الـ"it".

- يحصل الطالب على التابلت مجانا دون دفع أية رسوم.