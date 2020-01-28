شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير واشنطن بالقاهرة مجالات جديدة للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير"چوناثان كوهين "سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، حيث شهد اللقاء، بحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأمريكية، وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والاحتياجات فى مختلف مجالات الصناعة، حيث أشاد " چوناثان كوهين " بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع مجالات التنمية، وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر حاليا، مؤكدا أن العلاقات متميزة بين الجانبين.

وأعرب "كوهين"، عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها، وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة، إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها، وتسليمها في التوقيتات المحددة.

من جانبه، أكد "التراس"على أهمية تعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات مع "الولايات المتحدة الأمريكية "الصديقة، مشددا على توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة، بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

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وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة، لتعظيم نسب المكون المحلى، وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الأمريكية فى السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية .

وفى سياق متصل، أشار "التراس"، إلى أن هناك تعاون قائم منذ سنوات عديدة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبريات الشركات الأمريكية فى العديد من مجالات الصناعة، كما ذكر أنه تم بحث التعاون المشترك لإنتاج عربات وجرارات السكك الحديدية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.