26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في قضية "أحداث قسم الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 9 متهمين باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، إلى جلسة 26 أبريل؛ للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.