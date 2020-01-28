العدل تعقد البرنامج التدريبي الثاني لأعضاء الإدارات القانونية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

افتتحت وزارة العدل، الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك في إطار تفعيل برنامج التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل المستشار عمر مروان، أكد خلال لقائه بالمشاركين أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون في المجال القانوني والقضائي، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لدعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة، ويحاضر في البرنامج نخبة من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع، وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.