خلال يوم بالمحافظات.. ضبط ربع مليون عبوة كرتونية مغشوشة و22 ألف عبوة أغذية مُقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج التالية عن ضبط ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة، ومن أبرز القضايا التي تم تحريرها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة قليوب "بمحافظة القليوبية"، لحيازته 22 ألف و416 عبوة أغذية متنوعة عبارة عن خل طعام وزيت طعام وصلصة، مدون عليها أسماء علامات تجارية مقلدة خلافا للحقيقة، و2 طن خل طعام داخل تنكات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول "بمحافظة القاهرة"، لحيازته طن و300 كيلو جبن أبيض بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية وتبين بعد الفحص أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "بمحافظة البحيرة"، لحيازته 2 طن و404 كيلو أسماك مدخنة معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

وضبط ضبط المدير المسئول عن مطبعة للدعاية والإعلان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب "محافظة القليوبية"، لقيامه بتقليد العلامات الجارية الخاصة بكبرى الشركات العالمية دون تفويض من تلك الشركات، وحيازته 20 طن "ورق كرتون- رول بلاستيك" مستلزمات إنتاج، 244 ألف و731 عبوة كرتونية فارغة وملصقات مغشوشة ومقلدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.