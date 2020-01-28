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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بالتصنيع والإتجار بمخدر الآيس (الشابو)، في ضربة أمنية ناجحة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ثلاثة أشخاص (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم).
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط: كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها عدد 28 طلقة صوت، وعدد 2 خزينة سلاح ناري عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، وعدد 2 زجاجة لحمضي (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأواني البلاستيكية تستخدم في تصنيع ذلك المخدر، وعدد 3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائي.
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمة المضبوطات 3 مليون ونصف جنيه.. ضبط تجار يصنعون مخدر "الآيس" بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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