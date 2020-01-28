محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار لوزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا، وإبعاد فلسطيني خارج البلاد للصالح العام.
ونص القرار الذي حمل رقم 2405 لسنة 2020، على رد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجة أسماؤهم، (أولهم أحمد ماجد محمد، وآخرهم منى عبد المنعم محمد).
كما تضمن القرار رقم 3 لسنة 2020، على إبعاد سعد أحمد يوسف مشتهى، فلسطيني الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الداخلية ترد الجنسية لـ12 مواطنًا وتبعد فلسطينيا خارج البلاد - (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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