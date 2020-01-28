مستشفيات الشرطة تستقبل 135 حالة وتقدم العلاج لهم مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق تلك المستشفيات بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبل القطاع الحالات التي بلغت 135 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات في التخصصات الطبية المختلفة.