تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية.. احتفالية لتكريم عددا من أسر الشهداء بالقاهرة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أقامت محافظة القاهرة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة احتفالية لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة والسابق إطلاق أسمائهم على الشوارع أو المدارس بنطاق المحافظة. وقُدمت التهنئة خلال الاحتفالية لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن. ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذي يؤكد حرص كافة مؤسسات الدولة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وفي إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.

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