محافظ القاهرة: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.

وأشار المحافظ إلى أن جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة يقوم بتنفيذ دورارات مجانية دون أى رسوم للتدريب على التطريز و صناعة الحلي والتفصيل في مراكز التدريب المهني التابعة للجهاز بحي السلام ومنشية ناصر والنهضة وفي قصر الثقافة بالاسمرات وأن تنظيم هذه البرامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدأ في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً .

وذكر المحافظ أن هذه الدورات التى تستمر الواحدة منها لمدة شهر بواقع مرتين أسبوعياً تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابي على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن الراغبات في تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الاداري بجراج الأوبرا.

وأضاف المحافظ إالى أن المشاركات يمكنهن الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة من خلال برنامج "مشروعك" التابع للمحافظة والذى يمنح تمويلاً يبدأ من 5 ألاف جنيه بشروط ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما يمنح رخصة مؤقتة لمقر المشروع لحين الانتهاء من التراخيص القانونية.