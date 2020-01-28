محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها بعد قليل برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة، لمناقشة شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدى البلد، بسبب ما ذكره الكاتب الصحفي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار بشأن تنازل الهيئة عن تردد الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج.
وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن الاجتماع يناقش أيضا شكاوي ضد 6 صفحات علي الفيسبوك، وتشمل الاتهامات الموجهة لها، السب والقذف ونشر أخبار كاذبة ومخالفة قانون الملكية الفكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للإعلام يحقق في شكوى "الوطنية للإعلام" ضد صدى البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.