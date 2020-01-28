أخبار مصر | شيخ الأزهر: إهمال التراث بأكمله ليس تجديدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر: إهمال التراث بأكمله ليس تجديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن إهمال التراث بأكمله ليس تجديدًا وإنما إهمال، مشيرا إلى أن الأشاعرة لا يقيمون منهجهم على أحاديث الأحاد، وأنهم يعتمدون على الأحاديث المتواترة.

وأشار، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر لتجديد الخطاب الديني، اليوم الثلاثاء، إلى أن التراث حمله مجموعة من القبائل العربية القديمة الذين وضعوا أيديهم على مواطن القوة والتاريخ، وأن العالم الإسلامي كانت تسيره تشاريع العلوم الإسلامية قبل الحملات الفرنسية.

وأضاف شيخ الأزهر، ردا على كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والتي هاجم فيها مذهب الأشاعرة، أن توصيف التراث بأنه يورث الضعف والتراجع فهذا مزايدة على الإرث، وأن مقولة التجديد مقولة تراثية وليست حداثية.

وأوضح، أن الفتنة التي نعيشها الآن هي فتنة سياسية وليست تراثية، وأن السياسة تختطف الدين اختطافا حينما يريد أهلها أن يحققوا هدفا مخالفا للدين كما حصل في الحروب الصلبية وغيرها.

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وتابع الطيب: " ما هي مبررات الكيان الصهيوني في أن يستعمروا دول غير تابعة لهم إلا من خلال الاستناد إلى نصوص في التوراة لكي يحققوا أهدافًا تخالف تعاليم الدين".

فيما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فهم حديثه عن الأشاعرة بشكل خاطئ وأنه يعي تماما كل ما يقوله، وأن له مؤلفات وكتب تدرس في الجماعات منذ قديم الزمن، مشيرا إلى أنه أراد من كلمته تصحيح معنى المفاهيم الهامة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، موضحا أنه قصد بتجاوز التراث أي يحمل معنى النسخ بمعنى استيعاب التراث في شكل جديد.

وأضاف "الخشت"، في تعليقة على رد شيخ الأزهر على كلمته، أنه ليس من دعاة هدم التراث أو حذفه، وإنما يجب مراعاة عدد من المقومات الهامة عند الأخذ بالتراث، مؤكدا أن من يعتقد بعصمة التراث فعليه أن يراجع نفسه جيدا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجميع يصيب ويخطئ، قائلا: "أنا مسلم ولست أشاعري أو اتبع اي تيار آخر"، موضحا أن يحترم الأزهر بشدة ويتفق معه في بعض الأمور ويختلف في أخرى، ووجه رسالة لشيخ الأزهر: "أحترم رأيك بشدة ولست معك في كل شيء ولست ضدك في كل شيء".