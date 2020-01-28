أخبار مصر | 'استقلال الصحافة' تطالب بالبدء في تعيين الزملاء المتدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة' تطالب بالبدء في تعيين الزملاء المتدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن أملها فى اتخاذ إجراءات إيجابية، بشأن المتدربين الصحفيين بالمؤسسات الصحفية، المملوكة للدولة، قبل قرار مجلس الوزراء، بغلق باب التعيينات والتعاقدات، حيز التنفيذ.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن توصية مجلس الوزراء بغلق باب التعيينات والتعاقدات في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، يجب أن تسبقها خطوة أكثر أهمية، قبل تحويلها إلى قرار رسمي واجب التنفيذ، تتمثل تلك الخطوة فى تعيين المتدربين الصحفيين، الذين قضوا عامًا فأكثر من العمل داخل تلك المؤسسات، حفاظًا على مستقبلهم، وتأكيدًا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الشباب.

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وأضاف في بيان، أن توصية الحكومة، تأتي في إطار تطوير أداء المؤسسات الصحفية، وترشيدًا للإنفاق، وجهود الإصلاح التي تتبناها الدولة، غير أنه يجب تجنب آثارها السلبية على مستقبل شباب، بذل من الجهد والعمر سنوات في سبيل أداء صحفي يخدم سياسات الدولة.

وطالب "العدل" المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنها المالية والتخطيط، لضرورة البدء الفوري في تعيين المتدربين الصحفيين، وتوفير درجات مالية لهم، دعمًا لاستمرارهم في أداء مهني، يعزز خطط وجهود الإصلاح الاقتصادي.

ودعا "العدل" وفي حالة التفكير في دمج بعض المؤسسات الصحفية، مراعاة عدم تسريح الصحفيين أعضاء النقابة، والتأكيد على عدم ضمهم إلى طابور البطالة، الذي يعاني منه الوسط الصحفي.