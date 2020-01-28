أخبار مصر | نائب يطالب وزير التربية والتعليم بتعميم حظر النقاب على المدرسين

وطالب المسعود في بيان له وزير التربية والتعليم بإصدار قراراه بتعميم هذا الحكم القضائي على المدارس وعدم السماح للمدرسين بالنقاب داخل المدرسة، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المدارس أيضا لنفس السبب والعلة.

وأضاف المسعود: أن هذا القرار يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، لاسيما وأن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أكد أن النقاب ليس واجب وليس فرد، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.

وطالب تعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.