أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بإعادة تشغيل باكيات مزلقان أرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بإعادة تشغيل باكيات مزلقان أرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدراسة إعادة استغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء بالعجوزة، وبحث إمكانية تحويلها إلى سوق حضاري للقضاء على المظهر العشوائي الحالي لهذه الباكيات، وذلك استكمالا للمجهودات التي يتم تنفيذها بالتوسع في إنشاء الأسواق الحضارية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، حيث استجاب خلالها لمطالب المواطنين، موجها رئيس حي العجوزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بتنفيذ حملات تجميل وتشجير للجزيرة الوسطى أسفل الكوبري بمنطقة أرض اللواء وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة.

وكما شدد المحافظ، على رئيس حي العجوزة، بتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبري بمنطقة أرض اللواء، والتأكيد على عدم إعاقتها لحركة المواطنين وخاصة أن المنطقة تشهد حركة للمارة طوال اليوم.

وأكد، أنه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بشارع ترعة المجنونة أسفرت عن رفع كافة مظاهر الإشغال من على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، مشددًا على رئيس حي بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة دورية للشارع وعدم السماح بتكرار تواجد أي مظهر لإشغال الطريق العام أو إعاقة لحركة المارة والسيارات.

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وأشار راشد، إلى أنه تم تنظيم حملات رفع مخلفات وأعمال تجريد بمطلع المعتمدية والطريق الدائري وذلك بقطاع أرض اللواء، في إطار مجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني أرض اللواء.

وفي نفس الإطار، تم شن حملات لرفع مستوى النظافة وتجريد الطرق شملت شوارع إبراهيم البعثي ولبنان وشهاب وجزيرة العرب وصلاح جاهين والسودان ونفق وادي النيل.

رافق المحافظ خلال الجوله المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة والعميد إيهاب مكاوي رئيس حي بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية.

