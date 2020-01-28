أخبار مصر | مقدر لها خمس سنوات.. 'الوطنية للصحافة' تكشف خطة إصلاح المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقدر لها خمس سنوات.. 'الوطنية للصحافة' تكشف خطة إصلاح المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن خطة التطوير التي وضعتها لهيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وإنقاذها من أزمات تراكم الديون وانخفاض نسب المبيعات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات الصحفية القومية تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج، والتي كانت وضعتها الهيئة مُسبقًا، ضمانًا لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وأضافت الهيئة أن خطة الإصلاح مقدر لها خمس سنوات، تتضمن مراحل تحديث المؤسسات، واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري، والبدء فورًا وفقًل لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولًا عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين.

وأكدت أن الخطة تستهدف الوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.