أخبار مصر | غدا.. "الشباب والرياضة" تعرض تجربة "بذور" في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الشباب والرياضة" تعرض تجربة "بذور" في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب الشباب الإفريقي، بجلسة تعريفية بعنوان "التعليم الموازي – مشروع بذور"، في إطار فعاليات الدورة الـ51 لمعرض الكتاب، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، غدًا، بقاعة المبادرات وشباب إفريقيا - بلازا رقم (١)، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وتعرض الجلسة تجربة التعليم الموازي - مشروع بذور بمشاركة المخرج محمد فاضل، والدكتور عماد البناني، رئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، والمتطوع الدولي حسام جدوع، وحسن غزالي، مؤسس مكتب الشباب الإفريقي ومشروع بذور.

ويهدف مشروع بذور، إلى خلق نموذج تعليمي يستند على ثلاثة أطر عامة وهي رؤية مصر ٢٠٣٠ وطنيا، أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ قاريا وأهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠.

كما يعد مشروع بذور، أحد آليات تنفيذ مبادرة "تأهيل مليون شاب بحلول ٢٠٢١" وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي شهر أبريل ٢٠١٩ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور مؤسس مشروع بذور، وقد ضمنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر ٢٠١٩ بشرم الشيخ.