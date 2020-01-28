أخبار مصر | تعرف على أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن الأعراض الصحية بالأمراض تتوقف على نوع الفيروس.

وأضافت المنظمة، أن الحالات الأكثر خطورة تصل إلى "الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي حتى الوفاة وتسبب العدوى بالفيروس". وطالبت جميع البلدان بتعزيز رصّد حالات العدوى التنفسية الحادة الوخيمة وإبلاغ المنظمة بأي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مواصلة تعزيز تأهبها للطوارئ الصحية وفقًا للوائح الصحية الدولية (2005).



صرحت منظمة الصحة العالمية، أن الأعراض التي تظهر الإصابة بفيروس "كورونا"، والأكثر شيوعًا تتمثل في 6 أعراض هما: "الأعراض التنفسية، والحمّى، والسعال، وضيق النفس، وصعوبة التنفس"، مضيفة