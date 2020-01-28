أخبار مصر | محافظة القاهرة تنفذ مبادرة "حياة كريمة" لتدريب السيدات على الحرف اليدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنفذ مبادرة "حياة كريمة" لتدريب السيدات على الحرف اليدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، من خلال العمل على التدريب لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.

وأشار المحافظ، إلى أن جهاز تشغيل الخريجين يقوم بتنفيذ دورارات مجانية دون أي رسوم للتدريب على التطريز وصناعة الحلي والتفصيل في مراكز التدريب المهني التابعة للجهاز بحي السلام ومنشية ناصر والنهضة وفي قصر الثقافة بالأسمرات، وأن تنظيم هذه البرامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدأ في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديًا.

وذكر، أن هذه الدورات التي تستمر الواحدة منها لمدة شهر بواقع مرتين أسبوعيًا تساعد على دمج المرأة في المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الراغبات في تلقي التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بجراج الأوبرا.

وأضاف المحافظ، أن المشاركات يمكنهن الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة من خلال برنامج "مشروعك" التابع للمحافظة والذي يمنح تمويلًا يبدأ من 5 آلاف جنيه بشروط ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما يمنح رخصة مؤقتة لمقر المشروع لحين الانتهاء من التراخيص القانونية.

